NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.45 Verona - Sasuolo |1+&||2+ (3,40)
21.00 Bornmut - Fulam |1-3&||1-3 (1,93)
Ukupna kvota: 6,56
Osećamo neizvestan meč između Verone i Sasuola, vole "neroverdi" da igraju takve i vredi probati goleadu samo zbog kvote na nju.
Bornmut i Fulam igraju otvoreno, vole da se nadigravaju, a i kroz istoriju su umeli da igraju međusobne mečeve pune golova.
