NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

03. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Petak

20.45 Verona - Sasuolo |1+&||2+ (3,40)

21.00 Bornmut - Fulam |1-3&||1-3 (1,93)

Ukupna kvota: 6,56

Osećamo neizvestan meč između Verone i Sasuola, vole "neroverdi" da igraju takve i vredi probati goleadu samo zbog kvote na nju.

Bornmut i Fulam igraju otvoreno, vole da se nadigravaju, a i kroz istoriju su umeli da igraju međusobne mečeve pune golova.

