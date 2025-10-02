3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti

Porto i Crvena zvezda su odigrali više nego zanimljivu utakmicu u 2. kolu Lige Evrope, a konačan rezultat, 2:1, epilog je više nego dramatične završnice. Borbeni nastup srpskog prvaka protiv lidera portugalskog šampionata umalo mu je doneo trijumf, jer su crveno-beli imali veliku šansu za pobedu, no posle tog promašaja usledila je kazna u narednoj akciji rivala, i to u 89. minutu.