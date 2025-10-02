Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

02. 10. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На ове четири утакмице мреже ће се сигурно трести

Foto Profimedia

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.45 Lozana - Brejdablik UG 3+ (1,37)

18.45 Seltik - Braga UG 3+ (1,78)
21.00 Bazel - Štutgart UG 3+ (1,55)
21.00 Notingem fores - Mitjiland UG 3+ (1,52)

 Ukupna kvota: 5,75

 

