3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.45 Lozana - Brejdablik UG 3+ (1,37)
18.45 Seltik - Braga UG 3+ (1,78)
21.00 Bazel - Štutgart UG 3+ (1,55)
21.00 Notingem fores - Mitjiland UG 3+ (1,52)
Ukupna kvota: 5,75
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
