NAPADAMO "HET-TRIK": Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

29. 09. 2025. u 08:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila nova dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

НАПАДАМО ХЕТ-ТРИК: Ево данашњих предлога за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Ponedeljak

15.45 Nasaf Karši - Al Hilal |2+ (2,03)

19.00 Bešiktaš - Kodžaerlispor |2+ (2,40)

Ukupna kvota: 4,87

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

