NAPADAMO "HET-TRIK": Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila nova dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Ponedeljak
15.45 Nasaf Karši - Al Hilal |2+ (2,03)
*Do 10.000, bez depozita!
19.00 Bešiktaš - Kodžaerlispor |2+ (2,40)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ukupna kvota: 4,87
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
29. 09. 2025. u 07:00
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
29. 09. 2025. u 07:30
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
"DELIJE" ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! "Vri" na Marakani, ovako nešto se ne pamti!
Crvena zvezda je prošle subote slavila pobedu u večitom derbiju, a "delije", njeni najvatreniji navijači, imaće ovog vikenda prilike da gledaju čoveka koji je izazvao možda i najveću buru emocija na "Zvezdinom severu".
27. 09. 2025. u 16:33
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 18:45
Komentari (0)