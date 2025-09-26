Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

26. 09. 2025. u 08:12

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Profimedia

Petak

12.00 Šangaj šenhua - Meižu haka 1 (1,25)

20.00 Al Itihad - Al Nasr |1+&||1+ (1,29)
20.30 Bajern Minhen - Verder Bremen D |1+&||1+ (1,33)

Ukupna kvota: 2,14

Šenhua jeste u padu forme, ali na noge joj dolazi poslednji tim na tabeli i mora slaviti kako bi ostala u borbi za titulu.

U uvodna tri kola Al Itihad i Al Nasr su kombinovano postili 22 gola, igraju veoma napadački i tipujemo da će se mreži tresti u ovom velikom derbiju.

Bajern dominira, izuzetno je napadački raspoložen, Hari Kejn igra nestvarno dobro i šampion bi trebao rutinski odraditi posao protiv nekadašnjeg prvaka.

