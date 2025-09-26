NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.30 Bajern Minhen - Verder Bremen 1&3-6 (1,57)
20.45 Strazbur - Marselj X (3,65)
Ukupna kvota: 5,73
Bajern dominira nemačkim prvenstvom, Hari Kejn igra maestralno, u najboljoj je formi na svetu i očekujemo da neveorvatni Englez povede Bavarce do novog rutinskog trijumfa.
Marselj je počekom nedelje ostvario veliki trijumf protiv PSŽ-a, umorio se i emotivno ispraznio na toj utakmici što Strazbur može iskoristiti i izboditi bod protiv favorizovanog desetostrukog prvaka Francuske.
