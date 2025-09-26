Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

26. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

Petak

20.30 Bajern Minhen - Verder Bremen 1&3-6 (1,57)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.45 Strazbur - Marselj X (3,65)

Ukupna kvota: 5,73

Bajern dominira nemačkim prvenstvom, Hari Kejn igra maestralno, u najboljoj je formi na svetu i očekujemo da neveorvatni Englez povede Bavarce do novog rutinskog trijumfa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Marselj je počekom nedelje ostvario veliki trijumf protiv PSŽ-a, umorio se i emotivno ispraznio na toj utakmici što Strazbur može iskoristiti i izboditi bod protiv favorizovanog desetostrukog prvaka Francuske.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se sigurno tresti

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti