Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

25. 09. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

Foto: Profimedia

TURSKA PRVA LIGA

16.00 Sivaspor - Adana Demirspor GG (sa 2,38 na 2,25)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BUGARSKA 1

16.30 Botev Plovdiv - CSKA 1948 Sofija UG 3+ (sa 2,3 na 1,90)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

KUP ITALIJE

18.30 Đenova - Empoli 1 (sa 1,52 na 1,41)

LIGA EVROPE

18.45 Go ahed igls - FKSB 1 (sa 2,15 na 1,80)

18.45 Lil - Bran GG (sa 1,90 na 1,70)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta