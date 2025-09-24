Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

24. 09. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.45 PAOK - Makabi Tel Aviv D 2-3 (2,28)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Frajburg - Bazel |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Betis - Notingem |1-3&||1-3 (1,90)

Ukupna kvota: 8,01

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)