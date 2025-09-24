PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
18.45 PAOK - Makabi Tel Aviv D 2-3 (2,28)
*Do 10.000, bez depozita!
21.00 Frajburg - Bazel |1-3&||1-3 (1,85)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.00 Betis - Notingem |1-3&||1-3 (1,90)
Ukupna kvota: 8,01
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 09. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
24. 09. 2025. u 07:00
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
Legendarni jugoslovenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je danas u 87. godini života, ostavivši iza sebe stranice istorije belog sporta koje je sam ispisao.
23. 09. 2025. u 13:43
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)