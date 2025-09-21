Tip fudbal

"BOGINJA PROVINCIJE" U TORINU LEČI EVROPSKE RANE: "Bikovi" su efikasni na svom terenu

Olja Mrkić

21. 09. 2025. u 11:24 >> 11:29

TORINO dočekuje Atalantu u četvrtom kolu Serije A.

FOTO: AP/Tanjug

Fudbaleri Torina ulaze u ovaj meč osokoljeni posle velike pobede nad Romom, gde je ekipa pokazala čvrstinu u odbrani i sposobnost da iskoristi svaku priliku.

Sa druge strane, Atalanta dolazi vidno potresena porazom u Ligi šampiona i dodatno oslabljena brojnim izostancima, što bi moglo da utiče na uigranost ekipe.

Ipak, ofanzivna moć tima iz Bergama i odličan skor na gostovanjima daju im za pravo da veruju u pozitivan ishod.

Važno je istaći da je Torino pogađao u poslednja dva međusobna duela na svom terenu, dok je Atalanta redovno pronalazila put do mreže u poslednjim gostujućim mečevima u Seriji A.

Deluje da kladionice nude solidnu kvotu na GG, što vredi iskoristiti.

Naš tip: GG (1.90)
 

