"BOGINJA PROVINCIJE" U TORINU LEČI EVROPSKE RANE: "Bikovi" su efikasni na svom terenu
TORINO dočekuje Atalantu u četvrtom kolu Serije A.
Fudbaleri Torina ulaze u ovaj meč osokoljeni posle velike pobede nad Romom, gde je ekipa pokazala čvrstinu u odbrani i sposobnost da iskoristi svaku priliku.
Sa druge strane, Atalanta dolazi vidno potresena porazom u Ligi šampiona i dodatno oslabljena brojnim izostancima, što bi moglo da utiče na uigranost ekipe.
Ipak, ofanzivna moć tima iz Bergama i odličan skor na gostovanjima daju im za pravo da veruju u pozitivan ishod.
Važno je istaći da je Torino pogađao u poslednja dva međusobna duela na svom terenu, dok je Atalanta redovno pronalazila put do mreže u poslednjim gostujućim mečevima u Seriji A.
Deluje da kladionice nude solidnu kvotu na GG, što vredi iskoristiti.
Naš tip: GG (1.90)
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.
20. 09. 2025. u 15:26
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
20. 09. 2025. u 15:35
