JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
NAŠI tipsteri su u odličnom ritmu dočekali vikend.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
16.15 Real Madrid - Espanjol 1 (1,20)
19.00 AVS - Benfika 2 (1,18)
Ukupna kvota: 2,27
Kratko i jasno, izvukli smo vam tri glavna fiksa iz različitih liga širom Evrope, ovi velikani su ozbiljnim favoriti na svojim mečevima i očekujemo da opravdaju tu ulogu.
