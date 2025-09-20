Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

20. 09. 2025. u 08:40

NAŠI tipsteri su u odličnom ritmu dočekali vikend.

FOTO: EPA

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

16.15 Real Madrid - Espanjol 1 (1,20)

18.00 Verona - Juventus 2 (1,60)
19.00 AVS - Benfika 2 (1,18)

Ukupna kvota: 2,27

Kratko i jasno, izvukli smo vam tri glavna fiksa iz različitih liga širom Evrope, ovi velikani su ozbiljnim favoriti na svojim mečevima i očekujemo da opravdaju tu ulogu.

