Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

19. 09. 2025. u 08:10

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.00 Al Ahli Džeda - Al Hilal |1+&2+ (1,32)

20.30 Štutgart - Sankt Pauli 1X (1,24)
21.00 Betis - Real Sosijedad 1X (1,29)

Ukupna kvota: 2,11

Saudijski derbiji su često na gol više, pogotovo kada igra Al Hilal i verujemo da će to biti večeras slučaj.

Štutgart je odlična domaćinska ekipa, očekujemo da odbrani svoj teren protiv Sankt Paulija.

Očekujemo neizvestan meč između Betisa i Sosijedada, ujednačene su ekipe, a mi tipujemo duplu šansu na Andalužane pošto su na pet mečeva ove sezone doživeli samo jedan poraz.

