LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
20.00 Al Ahli Džeda - Al Hilal |1+&2+ (1,32)
21.00 Betis - Real Sosijedad 1X (1,29)
Ukupna kvota: 2,11
Saudijski derbiji su često na gol više, pogotovo kada igra Al Hilal i verujemo da će to biti večeras slučaj.
Štutgart je odlična domaćinska ekipa, očekujemo da odbrani svoj teren protiv Sankt Paulija.
Očekujemo neizvestan meč između Betisa i Sosijedada, ujednačene su ekipe, a mi tipujemo duplu šansu na Andalužane pošto su na pet mečeva ove sezone doživeli samo jedan poraz.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
19. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
19. 09. 2025. u 07:20
IMAO JE DOSTA SREĆE: Estonac se provukao u prošlom kolu
19. 09. 2025. u 08:00
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
Komentari (0)