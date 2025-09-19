LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak 20.00 Al Ahli Džeda - Al Hilal |1+&2+ (1,32)



21.00 Betis - Real Sosijedad 1X (1,29) 20.30 Štutgart - Sankt Pauli 1X (1,24)21.00 Betis - Real Sosijedad 1X (1,29) Ukupna kvota: 2,11

Saudijski derbiji su često na gol više, pogotovo kada igra Al Hilal i verujemo da će to biti večeras slučaj.

Štutgart je odlična domaćinska ekipa, očekujemo da odbrani svoj teren protiv Sankt Paulija.

Očekujemo neizvestan meč između Betisa i Sosijedada, ujednačene su ekipe, a mi tipujemo duplu šansu na Andalužane pošto su na pet mečeva ove sezone doživeli samo jedan poraz.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde