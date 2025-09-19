Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

19. 09. 2025. u 11:10

TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Aleksandar Ilić

Petak

15.50 Al Najma - Ali CSC GG (1,65)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.00 Karvina B - Hlubina GG (1,40)
16.30 Atlantis - Keski Usima GG (1,28)
16.30 KPV Kokola - Mikeli GG (1,50)

Ukupna kvota: 4,44

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!