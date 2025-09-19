Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU: Evo današnjeg "3+ tiketa" sa utakmicama na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

19. 09. 2025. u 06:45

REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ: Ево данашњег 3+ тикета са утакмицама на којима ће се мреже сигурно трести

Foto: Profimedia

Juče smo za vas uspešno tipovali tri utakmice, dve iz evropske Lige šampiona i jednu iz azijke. Taj dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

18.30 Arminija B. - Grojter F. UG 3+ (1,51)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.00 Hankofen H. - Virzburger K. UG 3+ (1,52)
20.00 Viljem Drugi - Jong Ajaks UG 3+ (1,50)

 Ukupna kvota: 3,44

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese