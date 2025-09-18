Tip fudbal

JUČE JE 3+ TIKET PROŠAO: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

18. 09. 2025. u 07:22

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУЧЕ ЈЕ 3+ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево данашњих предлога - на овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

Juče smo za vas uspešno tipovali tri utakmice, po jednu iz Danske, Turske i Lige šampiona. Taj dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

12.00 Kaja - Tampines Rovers UG 3+ (1,50)

21.00 Ajntraht - Galatasaraj UG 3+ (1,50)
21.00 Sporting - Kajrat UG 3+ (1,34)

 Ukupna kvota: 2,96

 

