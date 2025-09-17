LIVERPUL NE GUBI OD ŠPANACA: Atletiko se ne snalazi dobrokada igra protiv Engleza
JEDAN od derbija prvog kola lige šampiona igra se na Enfildu gde će Liverpul ugostiti ekipu madridskog Atletika.
Liverpul je za vikend obezbedio pobedu golom u nadoknadi, nastavljajući stopostotan start sezone i stičući samopouzdanje pred duel sa Atletikom na Enfildu.
„Crveni“ su ove sezone već četvrti meč zaredom rešili golom posle 80. minuta, što pokazuje njihovu sposobnost da dođu do trijumfa u ključnim trenucima. Nakon što su prošle sezone završili na prvom mestu u grupi Lige šampiona, očekivanja navijača na Enfildu su velika.
Prošle sezone Liverpul je sve četiri domaće utakmice grupne faze dobio sa ukupnim rezultatom 10:1, uključujući i pobedu 2:0 nad gradskim rivalom Atletika, Realom.
Atletiko je u prva tri kola sezone imao problema, bez pobeda (2 remija, 1 poraz), ali je za vikend uspeo da savlada Viljareal sa 2:0, prekidajući loši niz i vraćajući optimizam u tim.
Tim Diega Simeonea želi da ojača formu na početku 13. uzastopne sezone u Ligi šampiona. Istorija im ide u prilog, jer su od poslednjih deset otvaranja LŠ izgubili samo jedan meč (5 pobeda, 4 remija).
Atletiko se na gostovanjima snalazi dobro – prošle sezone je dobio tri poslednja gostovanja u ligaškoj fazi Lige šampiona, što znači da neće biti lak plen za Liverpul.
Istorija duela takođe je na strani Liverpula. „Crveni“ su dobili oba meča u grupnoj fazi 2021/22, a u poslednje četiri utakmice protiv španskih timova u grupnoj fazi LŠ nisu izgubili. Atletiko je, s druge strane, uspeo da pobedi premijerligaške timove samo jednom u poslednjih osam pokušaja (5 poraza, 2 remija).
Statistika najavljuje goleadu. Liverpul je dobio poslednjih 14 domaćih evropskih utakmica grupne faze, a jedanaest od poslednjih 13 golova u njihovim mečevima bilo je posle odmora. Atletiko je poslednjih pet utakmica grupne faze osvojio sa ukupnim rezultatom 17:4, a gol je postigao u 15 od poslednjih 16 mečeva.
Povrede i odsustva mogu uticati na sastave. Kertis Džons je pod znakom pitanja, a Aleksis Mak Alister je izveden zbog povrede protiv Bernlija. Atletiko će biti bez defanzivca Hose Marije Himeneza i Aleks Baene, koji je van terena zbog upale slepog creva.
Sabirajući sve, očekuje nas neizvesan i uzbudljiv meč sa golovima sa obe strane.
