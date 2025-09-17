LIVERPUL NE GUBI OD ŠPANACA: Atletiko se ne snalazi dobrokada igra protiv Engleza

JEDAN od derbija prvog kola lige šampiona igra se na Enfildu gde će Liverpul ugostiti ekipu madridskog Atletika.

FOTO: AP/Tanjug/Aurelien Morissard

Liverpul je za vikend obezbedio pobedu golom u nadoknadi, nastavljajući stopostotan start sezone i stičući samopouzdanje pred duel sa Atletikom na Enfildu.

„Crveni“ su ove sezone već četvrti meč zaredom rešili golom posle 80. minuta, što pokazuje njihovu sposobnost da dođu do trijumfa u ključnim trenucima. Nakon što su prošle sezone završili na prvom mestu u grupi Lige šampiona, očekivanja navijača na Enfildu su velika.

Prošle sezone Liverpul je sve četiri domaće utakmice grupne faze dobio sa ukupnim rezultatom 10:1, uključujući i pobedu 2:0 nad gradskim rivalom Atletika, Realom.

Atletiko je u prva tri kola sezone imao problema, bez pobeda (2 remija, 1 poraz), ali je za vikend uspeo da savlada Viljareal sa 2:0, prekidajući loši niz i vraćajući optimizam u tim.

Tim Diega Simeonea želi da ojača formu na početku 13. uzastopne sezone u Ligi šampiona. Istorija im ide u prilog, jer su od poslednjih deset otvaranja LŠ izgubili samo jedan meč (5 pobeda, 4 remija).

Atletiko se na gostovanjima snalazi dobro – prošle sezone je dobio tri poslednja gostovanja u ligaškoj fazi Lige šampiona, što znači da neće biti lak plen za Liverpul.

Istorija duela takođe je na strani Liverpula. „Crveni“ su dobili oba meča u grupnoj fazi 2021/22, a u poslednje četiri utakmice protiv španskih timova u grupnoj fazi LŠ nisu izgubili. Atletiko je, s druge strane, uspeo da pobedi premijerligaške timove samo jednom u poslednjih osam pokušaja (5 poraza, 2 remija).

Statistika najavljuje goleadu. Liverpul je dobio poslednjih 14 domaćih evropskih utakmica grupne faze, a jedanaest od poslednjih 13 golova u njihovim mečevima bilo je posle odmora. Atletiko je poslednjih pet utakmica grupne faze osvojio sa ukupnim rezultatom 17:4, a gol je postigao u 15 od poslednjih 16 mečeva.

Povrede i odsustva mogu uticati na sastave. Kertis Džons je pod znakom pitanja, a Aleksis Mak Alister je izveden zbog povrede protiv Bernlija. Atletiko će biti bez defanzivca Hose Marije Himeneza i Aleks Baene, koji je van terena zbog upale slepog creva.

Sabirajući sve, očekuje nas neizvesan i uzbudljiv meč sa golovima sa obe strane.

