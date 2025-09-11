Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

11. 09. 2025. u 08:27

JUČERAŠNjI "sigurica" tiket prošao je posle mnogo uzbuđenja u utakmici Mađarska - Portugal, slično kao pre dva dana sa utakmicom Izrael - Italija.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Četvrtak

15.00 Akas - Š. Karagandi 2 (1,558)

18.00 Vidar - Hina 1(1,16)
18.15  Šabab - Bani jas 1 (1,36)

Ukupna kvota: 2,48

