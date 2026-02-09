KIJEV I NATO U PROBLEMU Nova verzija Su-57 stigla u trupe: Štaje sve Rusija unapredila u svom lovacu pete generacije? (VIDEO)

RUSKE Vazdušno-kosmičke snage dobile su novu, modernizovanu partiju lovaca pete generacije Su-57, saopštila je državna korporacija Rosteh.

Foto: Obъedinёnnaя aviastroitelьnaя korporaciя

Avione je isporučila Ujedinjena avio-korporacija, a prema zvaničnim navodima reč je o velikoj seriji letelica u novoj tehničkoj konfiguraciji, sa unapređenim bordnim sistemima i novim paketom naoružanja.

Iako detalji isporuke nisu objavljeni zbog sukoba koji traje, Rosteh je potvrdio da su svi avioni prošli kompletan ciklus zemaljskih i letačkih ispitivanja, kao i proveru u različitim režimima rada. Tehničko osoblje Ministarstva odbrane prihvatilo je letelice na fabričkom aerodromu, nakon čega su avioni upućeni ka stalnim bazama raspoređivanja.

Foto MoD Rusija

NOVA KONFIGURACIJA, ŠIRI SPEKTAR MISIJA

U saopštenju se navodi da Su-57 u ovoj seriji dobija novu generaciju borbenih sistema i kompleksa naoružanja, čime se značajno proširuje spektar zadataka koje avion može da izvršava. Iako bez preciziranja tehničkih detalja, naglašava se da su unapređenja rezultat iskustava iz realne borbene upotrebe.

Generalni direktor Rosteha Sergej Čemezov izjavio je da se Su-57 ne proizvodi kao statičan projekat, već da se stalno razvija u skladu sa zahtevima trupa i uslovima savremenog ratovanja.

Prema njegovim rečima, modernizovani Su-57 postao je još moćniji i opasniji, a nove nadogradnje omogućavaju upotrebu letelice u znatno širem spektru borbenih scenarija, uključujući i delovanje u okruženju zasićenom savremenim sistemima protivvazdušne odbrane.

Podsetimo, u aprilu 2025. godine pojavile su se fotografije dva nova Su-57, a analiza serijskih brojeva navela je zapadne analitičare na zaključak da je reč o novoproizvedenim avionima. Zanimljivo je da ova isporuka nikada nije bila zvanično potvrđena.

Dodatni značaj Su-57 programu dao je nedavni probni let aviona opremljenog potpuno novim motorom poznatim kao „Izdelije 177“. Prema navodima ruskog industrijskog konglomerata Rosteh, ovaj motor predstavlja ključnu prekretnicu u daljem razvoju letelice i trebalo bi da značajno unapredi njene performanse, posebno u pogledu potiska i pouzdanosti.

Foto printskrin Iks@PAFFalconsPK

OTPORNOST NA SAVREMENU PVO

U ruskim saopštenjima posebno se ističe da Su-57 sa novim bordnim sistemima i modernizovanim naoružanjem može da deluje u uslovima gde protivnik raspolaže najnaprednijim PVO sredstvima. Čemezov navodi da je avion već dokazao svoju efikasnost u borbenim uslovima i da ima „mnogo pogođenih ciljeva“, bez preciziranja njihove prirode.

Ruski mediji ovaj korak opisuju kao potvrdu da Su-57 ulazi u novu fazu razvoja, u kojoj se akcenat stavlja na kombinaciju prikrivenosti, manevrskih sposobnosti i proširenog arsenala naoružanja, uz sposobnost dejstva protiv vazdušnih, kopnenih i morskih ciljeva.

EVOLUCIJA PROGRAMA I ISKUSTVA SA FRONTA

Generalni direktor Ujedinjene avio-korporacije Vadim Badeha izjavio je da je Su-57 prošao kroz „ogromnu evoluciju“ i da se njegovo usavršavanje nastavlja. Prema njegovim rečima, unapređenja bordnih sistema i naoružanja omogućavaju rešavanje najzahtevnijih zadataka, uz visoku borbenu efikasnost i manevarske karakteristike.

Jedan od vojnih pilota, citiran u saopštenju Rosteha, naveo je da je Su-57 pokazao dobre rezultate tokom „specijalne vojne operacije“, a da nova tehnička konfiguracija dodatno proširuje zadatke u kojima avion može biti angažovan. Posebno je naglašeno da perspektivne mogućnosti kompleksa naoružanja omogućavaju integraciju novih tipova avijacijskog naoružanja.

ŠIRI KONTEKST I PORUKA INDUSTRIJE

Isporuka nove serije Su-57 dolazi u trenutku kada Rusija otvoreno insistira na modernizaciji i ubrzanju proizvodnje ključnih borbenih sistema, uz isticanje da se razvoj ne odvaja od realnih iskustava sa bojišta. U tom smislu, Su-57 se u ruskom medijskom diskursu predstavlja kao centralni element buduće borbene avijacije, sposoban za delovanje u složenim uslovima elektronskog ometanja, loših vremenskih prilika i visoke protivničke aktivnosti.

Koliki je stvarni domet unapređenja i kako će se nova konfiguracija pokazati u dugoročnim operacijama ostaje otvoreno pitanje, ali sama činjenica isporuke velike serije ukazuje da Moskva Su-57 vidi kao projekat koji ulazi u zreliju, operativno relevantniju fazu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"