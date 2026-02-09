ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.

Ruskim i beloruskim sportistima je dugo bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, ali ne samo da to sada nije slučaj, već je na pomolu totalni preokret - povratak u punom obimu, i to pod državnom zastavom i sa svim nacionalnim obeležjima.

"Novosti" vam prenose dve informacije koje su što američki, što ruski mediji objavili na ovu temu:

Njujork tajms: Rusija se vraća!

Međunarodni olimpijski komitet bi mogao da promeni svoj stav o Rusiji i ukine zabranu koja je na snazi od početka rata u Ukrajini, 2022. godine.

Njujork tajms je došao do ovog zaključka nakon što su članovi MOK-a izrazili spremnost da "ponovo pozdrave Rusiju na velikim takmičenjima", a to su učinili na sastanku u Milanu ove nedelje, pre Olimpijskih igara.

- Nakon pune decenije (usled doping afera, prim. prev.) kao međunarodni sportski izopštenik... Rusija se izgleda vraća - tvrde pomenute američke novine.

Ruski "Meš": Vraćamo se u punom kapacitetu tokom narednih meseci!

Rusija bi trebalo da se vrati u MOK sa svojom zastavom i himnom u narednim mesecima. Prema saznanjima ruskog medija "Meš", razmatra se "potpuno vraćanje statusa Ruskog olimpijskog komiteta nakon Igara u Italiji".

Taj mediji javlja sledeće:

"Povratak još uvek ne znači automatski pristup takmičenjima, ali će to svakako biti sledeći korak. Konačna odluka je na federacijama (zaduženim za svaki sport ponaosob). One se neće otvoreno protiviti MOK-u, ali mogu odložiti odluku - kao što se već dešava sa juniorima. Komitet je preporučio vraćanje u članstvo, ali se samo 11 od 50 federacija složilo.

Međutim, ton prema Rusiji se primetno omekšao pre Olimpijskih igara. Predsednica MOK-a Kirsti Koventri jasno je stavila do znanja da sport treba da ostane neutralan, dok je predsednik FIFA Đani Infantino izjavio da zabrana 'nije ništa postigla' i da bi trebalo da bude ukinuta.

U brojnim sportovima, Rusima je već dozvoljeno da se takmiče sa nacionalnim simbolima ili kao neutralni sportisti — kao na Olimpijskim igrama u Italiji, gde trenutno učestvuje 13 ruskih sportista", piše pomenuti medij.

