LUDILO U JUŽNOJ AMERICI: Ko će u baraž za Svetsko prvenstvo - ova reprezentacija nikad nije bila bliža plasmanu na Mundijal

PRED poslednje kolo u jižnoameričkoj zoni kvalifikacija za odlazak na svetsko fudbalsko prvenstvo ostala je još samo jedna nepoznanica.

Foto: Profimedia

Poznato je šest direktnih učenika. Poslednja je u ovo društvo upala KOlumbija kada je pre četiri dana savladala Boliviju i tako ovu reprezentaciju, tačnije njene navijače, gurnula u očaj, jer sada u poslednjem kolu mora da napravi podvig i opet ne zavisi od sebe.

Da bi se plasirali u međukontinentalni baraž, moraju da završe na šestom mestu koje trenutno drži najprijatnije iznenađenje kvalifikacija, selekcija Venecuele. Venecuela ima bod više i mnogo bolju gol-razliku, tako da Bolivija mora da pobedi Brazil i nada se da Kolumbija neće izgubiti od Venecuele, jer u slučaju nerešenog Kolumbija bi morala da pobedi Venecuelu u gostima sa 12 razlike.

A Venecuela u ovom ciklusu nije poražena na svom terenu! I ne samo da nije poražena, nego je primila samo dva gola, po jedan od Argentine (1:1) i Brazila (1:1). Po jedan bod iz KArakasa doneli su, remijima bez golova, Urugvaj i Ekvador.

S druge strane, Bolivija, koja je poznata kao domaćinska ekipa, izgubila je u ovom ciklusu od Ekvadora i Argentine, a protiv Brazila kod kuće u dva od poslednja tri ciklusa, primivši ukupno osam golova i ne postigavši nijedan (0:4, 0:0, 0:4).

Venecuela je inače jedina južnoamerička reprezentaciaj koja nikad nije bila na finalnom turniru, a Bolivija je druga najneuspešnija sa samo tri učešća, poslednje 1994. godine.

Verujemo da Venecuela neće propustiti šansu da se plasira u baraž za završnicu Mundijala, a čak i ako ne pobedi Boliviji neće ništa vrediti jer je malo verovatno da će Bolivija savladati Brazil

Poslednje kolo Ekvador - Argentina 0-2 (1,28)

Bolivija - Brazil 2 (2,20)

Čile - Urugvaj X (3,25)

Venecuela - Kolumbija 1X (1,47)

Peru - Paragvaj 2-3 (2,07) Ukupna kvota 28,10