Tip fudbal

LUDILO U JUŽNOJ AMERICI: Ko će u baraž za Svetsko prvenstvo - ova reprezentacija nikad nije bila bliža plasmanu na Mundijal

Olja Mrkić

09. 09. 2025. u 09:32

PRED poslednje kolo u jižnoameričkoj zoni kvalifikacija za odlazak na svetsko fudbalsko prvenstvo ostala je još samo jedna nepoznanica.

ЛУДИЛО У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ: Ко ће у бараж за Светско првенство - ова репрезентација никад није била ближа пласману на Мундијал

Foto: Profimedia

Poznato je šest direktnih učenika. Poslednja je u ovo društvo upala KOlumbija kada je pre četiri dana savladala Boliviju i tako ovu reprezentaciju, tačnije njene navijače, gurnula u očaj, jer sada u poslednjem kolu mora da napravi podvig i opet ne zavisi od sebe.

Da bi se plasirali u međukontinentalni baraž, moraju da završe na šestom mestu koje trenutno drži najprijatnije iznenađenje kvalifikacija, selekcija Venecuele. Venecuela ima bod više i mnogo bolju gol-razliku, tako da Bolivija mora da pobedi Brazil i nada se da Kolumbija neće izgubiti od Venecuele, jer u slučaju nerešenog Kolumbija bi morala da pobedi Venecuelu u gostima sa 12 razlike.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

A Venecuela u ovom ciklusu nije poražena na svom terenu! I ne samo da nije poražena, nego je primila samo dva gola, po jedan od Argentine (1:1) i Brazila (1:1). Po jedan bod iz KArakasa doneli su, remijima bez golova, Urugvaj i Ekvador.

S druge strane, Bolivija, koja je poznata kao domaćinska ekipa, izgubila je u ovom ciklusu od Ekvadora i Argentine, a protiv Brazila kod kuće u dva od poslednja tri ciklusa, primivši ukupno osam golova i ne postigavši nijedan (0:4, 0:0, 0:4).

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Venecuela je inače jedina južnoamerička reprezentaciaj koja nikad nije bila na finalnom turniru, a Bolivija je druga najneuspešnija sa samo tri učešća, poslednje 1994. godine.

Verujemo da Venecuela neće propustiti šansu da se plasira u baraž za završnicu Mundijala, a čak i ako ne pobedi Boliviji neće ništa vrediti jer je malo verovatno da će Bolivija savladati Brazil

Poslednje kolo

Ekvador - Argentina 0-2 (1,28)
Bolivija - Brazil 2 (2,20)
Čile - Urugvaj X (3,25)
Venecuela - Kolumbija 1X (1,47)
Peru - Paragvaj 2-3 (2,07)

Ukupna kvota 28,10

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU