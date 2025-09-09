RONALDO I DRUGOVI PREJAKI ZA NAŠE KOMŠIJE: Mađari su sami sebe pokopali u Irskoj
U grupi F kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pred nama je duel koji privlači veliku pažnju – Mađarska će u Budimpešti, na „Puškaš areni“, dočekati Portugal.
Domaćin posle kiksa u prvom kolu nema pravo na novo posrtanje, dok gosti dolaze na krilima ubedljive pobede.
Mađari su protiv Republike Irske vodili sa 2:0, ali su u nastavku potpuno stali i dozvolili protivniku da dođe do boda. Takav pad u igri otvorio je brojna pitanja o mentalnoj snazi ekipe, koja još od 1986. čeka povratak na svetsku scenu. Selekcija Marka Rosija u poslednjih sedam utakmica ima samo jedan trijumf, što je stvara veliki pritisak pred okršaj sa najjačim timom grupe.
Portugal je u prvom kolu imao mnogo lakši zadatak i to iskoristio – Jermenija je savladana sa ubedljivih 5:0. Kristijano Ronaldo ponovo je bio u glavnoj ulozi sa dva pogotka, a tim Roberta Martineza nastavio je seriju dobrih rezultata započetu još u Ligi nacija koju su osvojili po drugi put. Cilj je jasan – sedmo uzastopno učešće na Mundijalu i to ovaj put bez stresnog baraža u koji su ih u prošlom ciklusu poslali naši "orlovi", 2010 Danci, a 2014 Rusi.
Treba naglasiti da je Portugal neporažen na poslednjih devet gostovanja u kvalifikacijama (sedam pobeda i dva remija). Taj podatak dobija još veću težinu ako se zna da Mađarska kod kuće nije slavila već pet utakmica zaredom, a da su tri puta igrali nerešeno i dva puta gubili.
Istorija međusobnih susreta takođe ide u prilog favoritu – Portugal nikada nije izgubio od Mađarske, uz deset pobeda i četiri remija. Još impresivnije deluje podatak da je dobio sedam od poslednjih osam duela.
Posebno se izdvajaju statistički trendovi: Portugal često rešava mečeve već u prvom poluvremenu, pošto je u šest od poslednjih sedam kvalifikacionih utakmica pogađao pre pauze. Sa druge strane, Mađarska je u čak četiri od pet mečeva ove godine imala minimum dva gola u prvih 45 minuta.
Kada je reč o igračima, domaćini se uzdaju u Dominika Soboslaja, jer je Mađarska neporažena u 12 mečeva kada je on strelac. Međutim, biće oslabljeni neigranjem Rolanda Salaija, koji je isključen protiv Irske. Kod gostiju, uz Ronalda, vredi spomenuti Žoaoa Feliksa koji ima naviku da otvara rezultat – Portugal nikad nije izgubio kad je on pogađao prvi.
Uz sve navedeno, deluje da će Portugal nastaviti pobednički niz. Mađarska ima energiju i ambiciju, ali realnost je da su gosti daleko stabilniji i uigraniji.
