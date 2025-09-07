AGONIJA BUGARSKE SE NASTAVLJA: "Krstaši" žele povratak na pobedničku stazu

GRUZIJA dočekuje Bugarsku u susretu drugog kola kvalifikacija za Mundijal.

FOTO: AP

Poraz od Turske rezultatom 3:2 okončao je niz "krstaša" od četiri utakmice bez izgubljene, ali su pokazali i u toj utakmici visok nivo igre i pre sveg borbenosti. U 98. minutu su smanjili na 3:2 i ko zna da se još malo igralo možda bi opet ostali neporaženi.

Taj poraz je međutim značajno umanjio njihove šanse da se plasiraju na drugo uzastopno veliko takmičenje, posle prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva.

Ekipa Vilija Sanjola, koji je protiv Turaka "pocrveneo", nema više prostora za grešku, a pored pobeda nad autsajderima grupe, trebaće im i čudo ili čak dva - neka pobeda nad Španijom i/ili Turskom, uz nadu da Turci neće iznenaditi Španiju.

Bugarska je poslednji put učestvovala na Svetskom prvenstvu 1998. godine, kada je cela Srbija bila uz njih na putu do polufinala, a njihov pokušaj da okonča to čekanje počeo je mizerno, pošto su poraženi od Španije rezultatom 3:0.

Niz Lavova bez pobede sada iznosi šest utakmica (2 nerešeno, 4 poraza), a u svakoj od poslednjih pet utakmica u tom nizu primili su bar dva gola.

Bugarskoj sada preti opasnost da izgubi tri uzastopne utakmice bez postignutog gola prvi put od oktobra 2015. godine, a šanse za pozitivan rezultat su protiv njih jer su poslednju kvalifikacionu pobedu u gostima ostvarili još u septembru 2013.

Pobeda Gruzije čini se izvesnom, a kvota na pobedu "iz keca" je u blagom padu na većini kladionica.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,90)