"SOKOLI" SU VEĆ ISPISALI ISTORIJU: Novi selektor - stare brige za "lavove"

SLOVAČKA gostuje Luksemburgu u drugom kolu grupe A evropske zone kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Sokoli u meč ulaze prepuni samopouzdanja nakon što su u letvrtak ispisali istoriju.

FOTO: AP/Tanjug

Izabranici Frančeska Kalcone postali su prvi domaćin u istoriji koji je uspeo da pobedi Nemačku u kvalifikacijama za svetska prvenstva.

Što je najvažnije, ta pobeda je stigla posle razočaravajuće serije od četiri utakmice bez trijumfa, uključujući i dvomeč sa Slovenijom za popunu Divizije B Lige nacija.

Današnji rival idealan je za nastavak pobedničkog zamaha, pošto je Luksemburg najlošiji tim u grupi A, kako na papiru tako i u stvarnosti, što se jasno videlo u četvrtak kada su "crveni lavovi" glatko poraženi od Severne Irske.

Luksemburg ima samo dve pobede u poslednjih godinu i po dana, u prijateljskim utakmicama sa Kazahstanom i Švedskom.

Dodatni problem za ovaj tim je što su nedavno promenili selektora, prvi put posle 15 godina, a novom će biti potrebno neko vreme da se uklopi.

Luksemburg je postigao gol na samo pet od svojih poslednjih 13 utakmica. U dva poslednja susreta sa S.lovačkom, a sastali su se u kvalifikacijama za prethodno Evropsko prvenstvo, nisu dali nijedan gol, ali su i primili samo jedan i to na ovom terenu gde se danas igra meč.

NAŠ TIP: 2&0-3 (2,26)

