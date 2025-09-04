KREĆE LUDILO: Najveći američki sport se vraća ovog vikenda!

ŠEST meseci tišine je prošlo, dosta su Amerikanci čekali na povratak svog omiljenog sporta i NFL se vraća na velika vrata. Nova sezona donosi stare rivale, nove nade i večitu borbu za Lombardijev trofej. Spremite se, polećemo!

Foto: Profimedia

Petak 2.20: Filadelfija Igls - Dalas kaubojs hendikep 1 (-6,5) (1,65)

Akutelni šampioni su preko leta postali samo jači, dok su njihovi ozloglašeni rivali ostali bez ponajboljeg igrača Majke Parsonsa koji je tređovan u Pekerse. Takođe, Iglsi su jedna od najboljih domaćinskih ekipa u ligi i očekujemo da slave protiv Kaubojsa sa tačdaunom razlike.

Subota 2.00: Los Anđeles Čardžers - Kanzas Siti Čifs 2 (1,57)

Dok god Čifsi imaju Endija Rida na klupi i Patika Mahomsa na kvoterbeku, favoriti su za plasman u Superboul. Sezonu otvaraju u Sao Paolu na neutranom terenu protiv Čardžersa koji uvek odigraju dobro protiv Kanzas Sitija, ali ga nikada ne pobede i popularne "poglavice" su upisale sedam uzastopnih trijumfa nad ekipom iz Los Anđelesa.

Nedelja 19.00 Atlanta Falkons - Tampa Bej Bakanirs ukupno poena +46,5 (1,80)

Kada igraju ovi divizioni rivali veliki broj poena je redovan, a to je pogotovo bio slučaj na njihovim duelima prošle sezone. Oba su bila veoma ujednačena i pripala su Falkonsima (36:30, 31:26), a kako preko leta nisu mnogo menjali svoje timove trebali bi ponovo gledati veoma zanimljivu utakmicu u Atlanti koja bi mogla biti rešena u samoj završnici.

19.00 Klivlend Brauns - Sinsinati Bengals 2 (1,43)

Sinsinati je jedan od najvećih fikseva ovog vikenda, siloviti napad Bengalsa je očuvan preko leta, omiljene mete kvoterbeka Džoa Buroa, Džamar Čejs i Ti Higins su potpisali nove ugovore i na krilima moćnog trija bi trebali rutinski savladati Braunse koji imaju velikih problema širom čitave organizacije.

19.00 Indijanapolis Kolts - Majami Dolfins 1 (1,88)

Koltsi deset godina nisu pobedom otvorili sezonu i vreme je da se taj niz prekine. Domaćini će odati počast skoro preminulom vlasniku Džimu Irseju pre početka utakmice i to bi moglo da da potreban vetar u leđima timu iz Indijanapolisa.

19.00 Džeksonovil Džeguars - Karolina Panters hendikep 2 (-3,5) (1,80)

Pantersi su se fino pojačali preko leta, talentovani kvoterbek Brajs Jang bi mogao biti jedno od najvećih iznenađenja ove sezone i očekujemo da bar ozbiljno namuče Džeguarse koji su imali veoma razočaravajuću prošlu godinu i tokom predsezone su na četiri meča upisali isto toliko poraza-

19.00 Nju Inglend Patriotsi - Las Vegas Rejdersi 1 (1,67)

Nju Inglend započinje novu eru sa novopečenim trenerom Majkom Vrejbelom koji na raspolaganju ima dosta solidan, talentovan tim. Patriote su jače su za sjajnog risivera Stefona Digsa koji će biti glavna meta kvoterbeka Meja i trebali bi savladati Rejderse od kojih se ne očekuje mnogo ove sezone.

19.00 Nju Orleans Sejnts - Arizona Kardinals ukupno poena +41,5 (kvota 1,77)

Sejntse je preko leta preuzeo Kelen Mur koji će konačno imati priliku da radi kao glavni trener, bio je odličan kao ofanzivni kordinator, jedan je od najvećih ofanzivnih umova u NFL-u i očekujemo da zbog njega Nju Orleans ove sezone igra mečeve sa dosta poena.

19.00 Njujork Džets - Pitsburg Stilersi 2 (1,67)

Pitsburg ima ubedljivo najbolju odbranu u ligi, predvodi ga čuveni trener Majk Tomlin, a kvoterbek će biti legendarni Eron Rodžers kojem bi ovo mogla biti poslednja sezone u NFLU-u. Izuzetno su iskusna ekipa i moraju iskoristiti nešto lakši raspored na startu sezone ako misle da plasiraju plej-of.

19.00 Vašington Komanders - Njujork Džajants 1 (1,40)

Komandersi su bili najveći hit prošle sezone, dogurali su do finala konferencije i očekuje se da imaju još jednu sjajnu kampanju koju bi trebali otvoriti trijumfom nad Džajantsima od kojih su daleko kvalitetnija ekipa.

22.05 Denver Bronkos - Tenesi Tajtans 1 (1,25)

Denver je poznat kao veoma dobra domaćinska ekipa, što zbog nadmorske visine koja često muči njihove rivale, što zbog izuzetne odbrane. Sa druge strane, Tajtansi se uzdaju u prvog pika na draftu Kema Vorda, ali pored njega nemaju dovoljno dobre igrače i očekuje ih veoma teška utakmica u Koloradu.

22.05 Sijetl Sihoks - San Francisko Fortinajners 2 (1,73)

Očekuje se od San Fransiska da se ove sezone ponovo ustanovi kao jedan od najboljih timova u ligi, glavni igrač ekipe Mekafri je ponovo zdrav i očekujemo da pobede Sihokse koji su preko leta potrošili veliki novac na kvoterbeka Sema Darnolda koji nema nijednu plej-of pobedu u svojoj karijeri i to im se može obiti o glavu.

22.25 Grin Bej Pekers - Detroit Lajons 1 (1,70)

Grin Bej ima sve što je potrebno za ozbiljan rezultat ove sezone, već sjajan tim ojačan je dolaskom jednim od najboljih defanzivnih igrača lige Majke Parsonsa, na draftu su rešili pitanje prvog risivera i očekujemo da pobede Lajonse koji su preko leta ostali bez ofanzivnog i defanzivnog kordinatora, a takođe imaju i problema sa povredama par bitnih igrača pred uvek teško gostovanje na "Lembo fildu".

22.25 Los Anđeles Rems - Hjuston Teksans 2 (2,25)

Iznenađenje smo našli u Los Anđelesu, mladi tim Teksansa je imao donekle razočaravajuću prošlu sezonu, ali očekuje se da kvoterbek Si Džej Straud ove napravi iskorak i povede tim ka vrhu. Verujemo u pobedu Hjuston i zbog problema sa povredom kvoterbeka domaćina Meta Steforda koji bi trebao zaigrati, ali je pitanje da li je tridesetsedmogodišnji Amerikanac 100% spreman za start sezone.

Ponedeljak 2.20 Bafalo Bils - Baltimo Rejvens 1 (1,90)

Bilsi i Rejvensi su među najboljim timovima u NFL-u i uz Iglse i Čifse su glavni favoriti za osvajanje Superboula. Ova dva tima se veoma dobro poznaju, sastali su se prošle sezone u plej-ofu i tada su u veoma neizsvenoj završnici slavili Bilsi, ali sada prednost dajemo Rejvensima koji su bolje ojačali tim preko leta, a i poznato je da dvostruki MVP i lider gostiju Lamar Džekson pruža doste bolje partije u regulnom delu sezone nego doigravanju.

Utorak 2.15 Čikago Bers - Minesota Vajkings hendikep poena 1 (3,5) (1,67)

Očekujte veoma ujednačen divizoni derbi između Čikaga i Minesote. Vikinzi imaju dosta bolju odbranu koja je glavno oružje ove ekipe, ali upitnik za goste je startni kvoterbek Džej Džej Mekarti kojem će ovo biti prvi profesionalni meč u karijeri. Sa druge strane, Bersi će imati veliku podršku sa tribina i napadački bi trebali biti dosta potentniji ove sezone jer je glavni trener domaćina postao Ben Džonson, doskorašnji ofanzvini kordinator Lajonsa koji su imali jedan od najboljih napada prošle sezone.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice