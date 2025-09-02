Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

02. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Foto: Profimedia

Utorak

14.00 Bursa Jildirim - Altaj 1 (1,65)

15.00 Ankaraspor - Eskišehirspor GG (1,85)
19.00 Sundbi - Vanlose X2 (1,35)

Ukupna kvota: 4,12

Ponovo je ponuda veoma loša, gotovo da nema parova za igru, mi smo izvukli tri zanimljiva tipa, pa ko voli nek izvoli.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 14

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U