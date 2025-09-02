NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
14.00 Bursa Jildirim - Altaj 1 (1,65)
19.00 Sundbi - Vanlose X2 (1,35)
Ukupna kvota: 4,12
Ponovo je ponuda veoma loša, gotovo da nema parova za igru, mi smo izvukli tri zanimljiva tipa, pa ko voli nek izvoli.
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
