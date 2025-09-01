TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Farul bodove "toči" sa Petrolulom
* Esbjerg klasa za Koge
NAŠ PREDLOG
1700: Ćiksereda - Ocelul 0-2 (1.60)
17.30: Avganistan - Tadžikistan 2-3 (2.00)
18.00: Zrinjski - Radnik B. 3+ (1.65)
19.00: ESBJERG - KOGE 1 (1.55)
19.00: Mačva - Borac 1 (1.65)
19.30: Ueska - Eibar 0-2 (1.70)
20.00: FARUL - PETROLUL 1 (2.00)
20.30: Forli - Ravena NG (1.70)
21.30: Leganes - Deportivo GG (1.75)
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
