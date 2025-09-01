Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Farul bodove "toči" sa Petrolulom

Žarko Urošević

01. 09. 2025. u 14:16

* Esbjerg klasa za Koge

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

1700: Ćiksereda - Ocelul  0-2  (1.60)

17.30: Avganistan - Tadžikistan  2-3  (2.00)

18.00: Zrinjski - Radnik B.  3+ (1.65)

19.00: ESBJERG - KOGE  1  (1.55)

19.00: Mačva - Borac  1  (1.65)

19.30: Ueska - Eibar  0-2  (1.70)

20.00: FARUL - PETROLUL  1  (2.00)

20.30: Forli - Ravena  NG  (1.70)

21.30: Leganes - Deportivo  GG  (1.75)

