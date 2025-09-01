NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
Ponedeljak
20.00 Trajal Kruševac - Dinamo jug UG 0-2 (1,65)
*Do 10.000, bez depozita!
20.30 Sportivo Barakas - General lamadird |1+&2+ (1,75)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
20.45 Čelmsford siti - Farnboro GG (1,65)
Ukupna kvota: 4,76
Kako je došlo vreme za reprezentativnu pauzu, ponuda će početkom nedelje biti veoma slaba, danas pogotovo, mi smo vam našli par zanmiljivih predloga, opredelili smo se za golove i nadamo se pogotoku na početku još jedne naporne radne nedelje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
31. 08. 2025. u 08:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
31. 08. 2025. u 09:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
31. 08. 2025. u 10:10
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)