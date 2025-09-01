Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

01. 09. 2025. u 07:05

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ponedeljak

20.00 Trajal Kruševac - Dinamo jug UG 0-2 (1,65)

20.30 Sportivo Barakas - General lamadird |1+&2+ (1,75)
20.45 Čelmsford siti - Farnboro GG (1,65)

Ukupna kvota: 4,76

Kako je došlo vreme za reprezentativnu pauzu, ponuda će početkom nedelje biti veoma slaba, danas pogotovo, mi smo vam našli par zanmiljivih predloga, opredelili smo se za golove i nadamo se pogotoku na početku još jedne naporne radne nedelje.

