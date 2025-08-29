Tip fudbal

DRAGAN ŽILIĆ: Hamburg se u „lava“ pretvara

Žarko Urošević

29. 08. 2025. u 12:00

* Trener golmana u Nemačkoj, tipuje Bundesligu

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Хамбург се у „лава“ претвара

Foto Profimedia

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

HAMBURG – ST. PAULI 1

Hofenhajm – Ajntraht X

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Lajpcig – Hajdenhajm 1

Štutgart – M`gladbah 3+

Verder – Leverkuzen GG

Augsburg – Bajern 4+

Volfsburg – Majnc 1X

DORTMUND – UNION BERLIN 1&3+

Keln – Frajburg 2-3

Hamburg je bojažljivo igrao u Menhengladbahu, u meču bez mnogo šansi (0:0). Očekujem da se povratnik u elitu sada pretvori u „lava“, da napadne Sent Pauli, i osvoji sva tri boda. Po meni, jedinica neće izostati.

Dortmund je kiksnuo u prvom kolu, igrao je 3:3 sa Sent Paulijem, uz promašen penal. „Gladan“ je pobede, verujem da će deklasirati Union Berlin pred domaćim navijačima.

A nepotrebnu buru izazvao je otac Džoba Belingema, koji mu je i menadžer. Belingem senior je javno kritikovao igru Borusije Dortmund.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?