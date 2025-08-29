DRAGAN ŽILIĆ: Hamburg se u „lava“ pretvara
* Trener golmana u Nemačkoj, tipuje Bundesligu
MOJ TIP
HAMBURG – ST. PAULI 1
Hofenhajm – Ajntraht X
Lajpcig – Hajdenhajm 1
Štutgart – M`gladbah 3+
Verder – Leverkuzen GG
Augsburg – Bajern 4+
Volfsburg – Majnc 1X
DORTMUND – UNION BERLIN 1&3+
Keln – Frajburg 2-3
Hamburg je bojažljivo igrao u Menhengladbahu, u meču bez mnogo šansi (0:0). Očekujem da se povratnik u elitu sada pretvori u „lava“, da napadne Sent Pauli, i osvoji sva tri boda. Po meni, jedinica neće izostati.
Dortmund je kiksnuo u prvom kolu, igrao je 3:3 sa Sent Paulijem, uz promašen penal. „Gladan“ je pobede, verujem da će deklasirati Union Berlin pred domaćim navijačima.
A nepotrebnu buru izazvao je otac Džoba Belingema, koji mu je i menadžer. Belingem senior je javno kritikovao igru Borusije Dortmund.
