SVE UPUĆUJE NA POBEDU DOMAĆINA: Slovaci imaju određeni kvalitet, ali to nije dovoljno za Ligu Evrope
JANG bojs i Slovan Bratislava odmeravaju snage na stadionu Vankdorf u Bernu od 21 čas. Švajcarski šampion je u prvom meču pokazao da ima više kvaliteta i sada će na domaćem terenu tražiti potvrdu prolaska u Ligu Evrope, gde ambicije idu znatno dalje od pukog učešća.
Slovan svakako ne želi da se zadovolji plasmanom u Ligu konferencije, ali u ovom trenutku izgleda da je to maksimum. Slovaci imaju određeni individualni kvalitet, ali teško da mogu da preokrenu rezultat protiv rivala koji deluje kompaktnije i opasnije u svim linijama tima.
Očekujemo da Jang bojs kontroliše meč od samog starta, uz podršku navijača i ofanzivni pristup koji ga krasi u evropskim duelima.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,60)
