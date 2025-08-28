SVE UPUĆUJE NA POBEDU DOMAĆINA: Slovaci imaju određeni kvalitet, ali to nije dovoljno za Ligu Evrope

JANG bojs i Slovan Bratislava odmeravaju snage na stadionu Vankdorf u Bernu od 21 čas. Švajcarski šampion je u prvom meču pokazao da ima više kvaliteta i sada će na domaćem terenu tražiti potvrdu prolaska u Ligu Evrope, gde ambicije idu znatno dalje od pukog učešća.

Foto: Profimedia

Slovan svakako ne želi da se zadovolji plasmanom u Ligu konferencije, ali u ovom trenutku izgleda da je to maksimum. Slovaci imaju određeni individualni kvalitet, ali teško da mogu da preokrenu rezultat protiv rivala koji deluje kompaktnije i opasnije u svim linijama tima.

Očekujemo da Jang bojs kontroliše meč od samog starta, uz podršku navijača i ofanzivni pristup koji ga krasi u evropskim duelima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,60)

