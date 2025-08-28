"CRNO-BELI" SE BUDE: Švajcarci nisiu mačji kašalj, ali domaći teren i očigledan skok u formi biće dovoljni Turcima za plasman u ligaški deo
SLABI rezultati su izgleda konačno iza fudbalera Bešiktaša a potvrrdu toga očekujemo večeras u revanšu protiv Lozane.
Čini se da posle eliminacije iz Lige Evroe od Šahtjora Bešiktaš polako hvata zalet. Istina, protivnik iz prošle runde kvalifikacija za Ligu konferencija Sent PAtriks iz Irske nije neki parametar, ali pobeda nad prošlogodišnjim hitom turskog šampionata Ejupsorom jeste veliko ohrabrenje.
"Crno-beli" su ostvarili povoljan rezultatg u Švajcarskoj i sada ih bilo koja pobeda vodi u grupnu fazu Lige konferencija.
Ipak, Lozana nije rival za potcenjivanje – Švajcarci imaju ambiciozan tim i jasnu želju da se dokažu. Iako su u Istanbul stigli kao autsajderi, sigurno nisu došli samo turistički, već će tražiti svoju šansu, posebno u ofanzivi.
U prvom meču „crni orlovi“ su imali ubedljiviji posed lopte (63%), ali je Lozana bila konkretnija kada su udarci u pitanju, sa čak šest šuteva u okvir gola, naspram tri Bešiktaša. Upravo zbog toga revanš obećava neizvesnost i otvorenu igru.
Ipak, faktor domaćeg terena mogao bi biti presudan – Bešiktaš tradicionalno igra znatno sigurnije pred svojim navijačima, a uz kvalitet u ofanzivi deluje da će uspeti da slome otpor rivala. S obzirom na stil obe ekipe i probleme u defanzivi, sve upućuje na meč u kome će pasti više golova.
NAŠ TIP: 1&3+ (kvota 1,80)
