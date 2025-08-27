Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Тип редакција

27. 08. 2025. u 08:30

NAŠ "dubl" je bio prolazan, još jedan smo vam spremili za danas.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

20.30 Švac - Linc I2+ (1,97)

21.00 Grimzbi - Mančester junajted I2+ (1,98)

Ukupna kvota: 3,90

