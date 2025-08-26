Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

26. 08. 2025. u 09:40

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Profimedia

Utorak

11.00 Dagon port - Šan junajted |2+ (1,78)

20.00 Bristol rovers - Totenhem U21 |2+ (2,08)

Ukupna kvota: 3,70

