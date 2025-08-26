POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
TIP vam je za danas pripremio tri prelaza.
Utorak
19.00 Karl Cajz Jena - Herta Z. 1-1 (1,64)
21.00 Š. Venzdej - Lids 2-2 (1,57)
21.45 Valur - Afturelding 1-1 (2,17)
Ukupna kvota: 11,73
KIPRANI ZAPANjENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje. Mnogi su stigli i dan ranije...
26. 08. 2025. u 12:30
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba
PREDRAG Mijatović je čovek koji u poslednje vreme nema dlake na jeziku.
26. 08. 2025. u 12:40
KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik "delija"1
Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem i Nemanjom Nedovićem. A danas je crveno-bele napustio još jedan miljenik "delija".
26. 08. 2025. u 12:05
