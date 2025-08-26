Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

26. 08. 2025. u 12:07

TIP vam je za danas pripremio tri prelaza.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Utorak

19.00 Karl Cajz Jena - Herta Z. 1-1 (1,64)

20.00 Zamalek - Farko 1-1 (2,10)
21.00 Š. Venzdej - Lids 2-2 (1,57)
21.45 Valur - Afturelding 1-1 (2,17)

Ukupna kvota: 11,73

