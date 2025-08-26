JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak

RUTINSKI smo pogodili sva tri predloga, istome se nadamo danas.

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Utorak 18.45 Kairat Almati - Seltik prolazi dalje 2 (1,30)



21.00 Šturm Grac - Bode glimt |1-3&||1-3 (1,85) 21.00 Pafos - Crvena zvezda 2 (2,10)21.00 Šturm Grac - Bode glimt |1-3&||1-3 (1,85) Ukupna kvota: 4,97

Smatramo da je Seltik bolji od Kairata koji se neće predati bez borbe, pa nešto opreznije tipujemo prolaz nekadašnjeg prvaka Evrope umesto pobede u regularnih 90 minuta.

Miriše nam na produžetke na Kipru, pobeda Zvezde od jednog gola razlike nas vodi tamo.

Na prvom meču Šturma i Bode je viđeno pet golova, ne verujemo da će biti toliko efikasno, ali nova goleada ne gine.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice