NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
Ponedeljak
19.30 Atletik Bilbao - Rajo Valjekano 1 (1,75)
20.45 Inter - Torino 1 (1,42)
21.00 Njukasl - Liverpul GG&|1+ (1,73)
Ukupna kvota: 4,30
Bilbao tradicionalno igra dobro protiv Valjekana, savladao ga je na poslednja četiri međusobna duela, leži mu kao protivnik i verujemo da će ga ponovo savladati.
Inter započinje pohod na titulu pred svojim navijačima, veliki je favorit protiv Torina i mora trijufmom odgovoriti na pobede Napolija, Juvea i Rome u prvom kolu.
Liverpul je protiv Palasa i Bornmuta pokazao kako će igrati ove sezone, veoma napadački, otvoreno, na gol više i trebao bi odigrati izuzetno zanimljiv meč protiv Njukasla kojem je jedno od glavnih oružja brza igra u tranziciji.
