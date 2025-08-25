Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

25. 08. 2025. u 07:05

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

19.30 Atletik Bilbao - Rajo Valjekano 1 (1,75)

20.45 Inter - Torino 1 (1,42)
21.00 Njukasl - Liverpul GG&|1+ (1,73)

Ukupna kvota: 4,30

Bilbao tradicionalno igra dobro protiv Valjekana, savladao ga je na poslednja četiri međusobna duela, leži mu kao protivnik i verujemo da će ga ponovo savladati.

Inter započinje pohod na titulu pred svojim navijačima, veliki je favorit protiv Torina i mora trijufmom odgovoriti na pobede Napolija, Juvea i Rome u prvom kolu.

Liverpul je protiv Palasa i Bornmuta pokazao kako će igrati ove sezone, veoma napadački, otvoreno, na gol više i trebao bi odigrati izuzetno zanimljiv meč protiv Njukasla kojem je jedno od glavnih oružja brza igra u tranziciji.

