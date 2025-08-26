ZMAJEVI SE JOŠ NAVIKAVAJU NA DRUGOLIGAŠKI ŽIVOT: Lilivajtsi su bliže trećem kolu Liga kupa

DVA kluba iz Čempionšipa sastaju se u drugom kolu Engleskog liga kupa u utorak uveče, kada Preston Nort End dočekuje Reksem na Dipdejlu.

Domaćini su u prethodnom kolu savladali Barou sa 1:0, dok su crveni zmajevi obezbedili prolaz pobedom na penale protiv Hala.

Preston je solidno započeo sezonu 2025/26 sa sedam bodova iz tri meča, što im trenutno donosi šesto mesto na tabeli Čempionšipa. Lilivajtsi su otvorili sezonu remijem 1:1 sa Kvins park rendžersom, a zatim su savladali Lester i Ipsvič, pri čemu su poslednje dve pobede imale dodatnu težinu jer su ostvarene protiv timova koji su prošle sezone ispali iz Premijer lige.

Preston nikada nije osvojio Liga kup, ali je dvostruki osvajač FA kupa (1889. i 1938.) i nije nemoguće da ostvari uspešan put u ovogodišnjem takmičenju. Lilivajtsi su neporaženi u poslednjih osam susreta sa Reksemom, uključujući pobedu 1:0 u poslednjem duelu iz marta 2000.

Što se tiče Reksema, život u Čempionšipu je do sada bio izazovan, sa samo jednim bodom iz tri meča i 19. mestom u tabeli. Velški tim je sezonu otvorio porazom 2:1 od Sautemptona, zatim su poraženi kod kuće od Vest Bromviča, pre remija 2:2 sa Šefild venzdejem. Tim Fila Parkinsona vodio je sa dva gola protiv Šefilda, ali je domaćin u drugom poluvremenu izjednačio rezultat.

Zmajevi su u prvom kolu Liga kupa pobedili Hal na penale i sada će tražiti pobedu koja bi podigla samopouzdanje protiv kluba iz drugog ranga. Reksem nije pobedio Preston još od meča u Drugoj diviziji (današnja Liga jedan) oktobra 1997, ali ima 10 pobeda u prethodnih 35 susreta sa ovim protivnikom.

Oba trenera će izvesti izmene u sastavima, i nije nemoguće da Reksem ostvari trijumf u utorak. Međutim, verovatnije je da će Preston uspeti da obezbedi prolaz u treće kolo turnira. Za neodlučne predlažemo popularni "most", dvoznak koji isključuje remi.

NAŠ TIP:1 (kvota 2,05)

Predlog za opreznije: 12 (kvota 1,32)

