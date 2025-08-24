VLAHOVIĆ ČEKA ŠANSU SA KLUPE: Stara dama otvara sezonu protiv žilavog rivala koga prošle sezone nije uspela da dobije

NA startu nove sezone Serije A, Juventus će u Torinu ugostiti Parmu.

FOTO: Tanjug/AP

Biće ovo već treća uzastopna sezona u kojoj „Stara dama“ počinje prvenstvo sa novim trenerom, ali ovoga puta nije bilo drame – posle mnogo spekulacija o Antoniju Konteu, klub je odlučio da ostane veran Igory Tudoru, koji je prošlog proleća oživeo ekipu i ubacio je u Ligu šampiona.

Iako je Juve prošle sezone imao svega četiri poraza – najmanje u ligi – tek je u foto-finišu izborio četvrto mesto. Leto je donelo pojačanja vredna preko 100 miliona evra, a navijači očekuju da će novajlije kao što su Žoao Mario i Džonatan Dejvid doneti razliku.

Ipak, upravo u napadu već vlada mala tenzija. Kanadski golgeter Dejvid i Randal Kolo Muani ušli su u klub (Francuz još na prošloj polusezoni) kao skupa pojačanja, ali se njihova minutaža još kalibrira. Sa druge strane, naš Dušan Vlahović, iako i dalje prva zvezda torinskog napada, nalazi se u pat poziciji oko produžetka ugovorašto je donekle uticalo i na njegov učinak.

Kako bilo, Tudor će morati da nađe pravi balans između starih i novih aduta. Na Svetskom klupskom prvenstvu Muani je počeo tri utakmice, Vlahović jednu, Međutim, od svog dolaska u klub Kanađanin je počeo svaku utakmicu. Za Vlahovića je bitno da ga je zamenio u svakoj od njih a na dve se upisao i u strelce.

Parma u Torino dolazi posle burnog leta. Prošle sezone su ostvarili primarni cilj – opstanak – ali su platili cenu uspeha. Otišli su trener Kristijan Kivu i najbolji strelac Anž-Joan Boni (Inter), kao i talentovani štoper Đovani Leoni (Liverpul).

Ekipu je preuzeo mladi Karlos Kuesta, nekadašnji saradnik Mikela Artete u Arsenalu, koji je sa samo 29 godina postao treći najmlađi trener u istoriji Serije A. Međutim, u 2025. godini ima tek tri pobede u šampionatu (uz čak devet remija i osam poraza), pa je svestan da ga čeka težak posao.

Istorija međusobnih duela ide na stranu Juventusa – u 68 okršaja slavili su 35 puta, ali treba imati u vidu da prošle sezone nisu uspeli da dobiju Parmu (jedan remi i jedan poraz). Još zanimljivije, Parma je u poslednja tri meča sa Juventusom uvek prva dolazila do vođstva.

Statistika iz prošle sezone otkriva važne trendove: Juventus je imao čak 18 mečeva bez primljenog gola (drugo mesto iza Napolija) i postizao prvi gol na 26 utakmica. Sa druge strane, Parma je u čak 25 susreta "došla" GG, a protiv ekipa iz vrha na gostovanjima često je primala po dva ili više golova.

Zanimljiv podatak je da Juventus nije izgubio nijedan meč kada je strelac bio Glejson Bremer, defanzivac koji je postigao osam golova glavom. Tudora će obradovati podatak da je on spreman za ovaj meč posle pauze.

Očekujemo otvoren duel, u kojem Juventus ima ulogu favorita, ali ne treba potceniti Parmu, koja ume da iskoristi svaki propust. Za kladioničare zanimljivo je da su oba tima davala golove u većini njihovih nedavnih međusobnih okršaja, pa će i ovaj put mnogi tražiti kombinaciju pobede Juventusa uz golove sa obe strane.