NEKADAŠNJI PREMIJERLIGAŠ SE BAŠ MUČI: Postigao je jedan gol na tri utakmice i tavori u zoni ispadanja
FUDBALERI Redinga će pokušati da osvoje prve bodove u novoj sezoni kada od 21.00 budu gostovali Boltonu "Tafšit komjuniti stadionu" u četvrtom kolu Lige jedan.
Reding je veoma loše ušao u sezonu, baš se muči na startu prvenstva, doživeo je tri poraza u isto toliko odigranih utakmica i nalazi se u zoni ispadanja.
Kao glavni problem ove ekipe na te tri utakmice ističe se postizanje golova, navala nekadašnjeg premijerligaša je ozbiljno podbacila i gosti su samo jedanput zatresli mrežu do sada.
Da mogu bolje pokazali su na startu Liga kupa, iznenadili su Portsmut na strani (2:1), ali nakon toga su poraženi od Vimbldona u prvenstvu identičnim rezultatom i moraju pronaći način da se trgnu.
Sa druge strane, Bolton ponovo puca na promociju, već par godina pokušava da dođe do nje, više puta je bio blizu, ali nikako da se dokopa plasmana u Čempionšip.
Novu sezonu nije idealno počeo, sakupio je četiri boda u uvodna tri kola, ali danas ima lepu priliku za pobedu i osvajanje tri poena koji bi ga lansirali u gornji deo tabele.
Takođe, "lutalice" su eliminisane iz Liga kupa za razliku od Redinga, igrale su protiv Šefilda i pružile dobru partiju iako su više od sat vremena igrale sa igračem manje, ali su poražene nakon lošijeg izvođenja penala (bilo 3:3 u regularnom delu).
Skoriji istorijat međusobnih duela večerašnjih rivala nam govori da ćemo gledati zanimljiv meč jer su potpuno ujednačeni na poslednja četiri obračuna od kada su članovi Lige jedan oba tima su upisala po dva trijumfa.
Vredi napomenuti da je svaki put slavio domaćin, a mi verujemo u tu tradiciju i tipujemo keca na nekada poznatom "Ribok stadionu".
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
