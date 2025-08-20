FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ

FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.

Turci se uzdaju u temperamentnu podršku punih tribina i iskustvo Žozea Morinja, dok Portugalci dolaze kao favoriti sa savršenim startom sezone i željom da nastave niz evropskih uspeha.

„Žute kanarince“ od plasmana u grupnu fazu Lige šampiona deli još jedan korak – poslednji put su tamo bili još u sezoni 2008/09. Sa druge strane, portugalski velikan želi da izbori peto uzastopno učešće u najjačem evropskom takmičenju.

Fenerbahče je startovao u trećem kolu kvalifikacija i posle velike borbe eliminisao Fejenord ukupnim rezultatom 6:4. U Roterdamu su izgubili 2:1, ali su u revanšu slavili sa ubedljivih 5:2 i tako obezbedili mesto u ovoj rundi. Sada ih, međutim, čeka daleko teži zadatak – rival koji je prošle sezone stigao do osmine finala i koji je godinama standardan u Ligi šampiona.

Ligaška premijera Fenera nije donela mnogo razloga za optimizam. Na gostovanju kod Goztepea odigrali su 0:0, uz svega jedan šut u okvir gola, a obe ekipe su završile sa po desetoricom igrača.

Zabrinjavaju i međusobni dueli sa Benfikom – u poslednja četiri meča zabeležili su tri poraza, uključujući i prijateljsku utakmicu prošlog meseca (2:3). Ukupno, Benfika ima četiri pobede iz sedam susreta, uz dva trijumfa u okviru Lige šampiona, dok je Fener slavio samo jednom.

Benfika je, s druge strane, u sezonu ušla savršeno. Zabeležila je četiri pobede u svim takmičenjima, i to bez primljenog gola. Osvojili su Superkup Portugalije pobedom nad Sportingom (1:0), u kvalifikacijama izbacili Nicu ukupnim rezultatom 4:0, a u šampionatu startovali minimalnim trijumfom na gostovanju Estreli (1:0).

Ipak, moraju biti oprezni – nikada nisu slavili u Istanbulu protiv Fenera, gde imaju dva poraza (0:1) i jedan remi.

Fenerbahče ne može da računa na štopera Rodriga Bekaa, koji se oporavlja od povrede ligamenata i vratiće se narednog meseca. Murinjo će najverovatnije ostati pri formaciji sa trojicom u odbrani, dok će napad predvoditi Žon Duran i Jusef En-Nesiri.

Benfika takođe ima kadrovskih problema – Bruma, Manu Silva, Aleksander Bah i Tomaš Arauđo su van stroja zbog povreda. Najbolji strelac prošle sezone Vangelis Pavlidic, koji je postigao 30 golova, već je dva puta pogodio u novom šampionatu, a u špicu će mu se pridružiti letošnje pojačanje Franjo Ivanović, kome je ovo prilika da se nametne na evropskoj sceni.

Iskustvo i evropska renome Žozea Murinja svakako su velika prednost za Fenerbahče, ali njihove slabosti u igri protiv dobro organizovanih rivala ponovo su izašle na videlo proteklog vikenda. Kada se tome doda čvrsta odbrana Benfike i snažan napadački potencijal, jasno je da Portugalci mogu napraviti dosta problema domaćinu u Istanbulu.

