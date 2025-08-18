LAK ZADATAK ZA "MILIONERE": Trećegeligaš ne predstavlja problem za četu Nike Kovača

U prvom kolu Kupa Nemačke gledaćemo duel Esena i Borusije Dortmunda koji se sastaju na "Hafentraseu" od 20 časova i 45 minuta.

Foto AP

Dolazak Nike Kovača na klupu Borusije iz Dortmunda ispostavio se kao pun pogodak krajem prošle sezone. "Milioneri" su progirali pod njegovom palicom, beležili odlične rezultate i što je po njih najbitnije obezbedili su plasman u Ligu šampiona.

Ove godine cilj je borba za vrh tabele, kao i solidan nastup u Ligi šampiona, nešto što uprava veruje da će rutinski ostvariti sa Kovačem na čelu.

Preko leta nije nekadašnji prvak Evrope mnogo menjao ekipu, ostao je bez talentovanog Bajnoa Gitensa kojeg je prodao Čelsiju za 56 miliona evra, a taj novac je uložio u nekoliko pojačanja od kojih se najviše ističe Džob Belingem plaćen 30 miliona Sanderlendu.

Njegov brat Džud je ostavio veliki trag u klubu i nadaju se da će sa Džobom biti isti slučaj.

Rival na startu sezone ekipi Borusije biće Esen, trećeligaš koji ne poseduje veliki kvalitet i jasno je da su gosti veliki favoriti.

Očekujemo dominantno izdanje Dortmunda, rutinski trijumf, a uz fiks dodajemo i kombinaciju golova kako bi pojačali kvotu.

NAŠ TIP: 2&3-6 (kvota 1,70)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice