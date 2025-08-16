Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Новости онлајн

16. 08. 2025. u 10:25

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

profimedia

Subota

13.00 Ostersund -  Sundsval X (3,25)

13.00 Kolding - Lingbi X (3,20)
13.30 Derbi - Koventri X (3,30)

Ukupna kvota: 32,76

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

