ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

10. 08. 2025. u 10:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

14.30 Ajaks - Telstar |2+ (1,87)

17.30 Lester - Šefild venzdej |2+ (2,30)

Ukupna kvota: 4,30

