LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

10. 08. 2025. u 07:20

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

Nedelja

14.30 Ajaks - Telstar 1 (1.16)

16.00 Anderleht - Varegem 1 (1.47)
19.15 Sandefjord - Viking |1+&2+ (1.29)

Ukupna kvota: 2.20

Ajaks je promenio tim preko leta, ali dobro se pojačao, ponovo je među favoritima za titulu i ne bi trebao imati problema protiv novajlije na startu prvenstva.

Anderleht je odlično započeo sezonu, šest bodova iz dve utakmice uz sedam datih golova, "fiks" protiv Varegema koji je osvojio jedan bod u tom periodu se sam nameće.

Viking redovno igra na golove, a oni nisu strani ni Sandefjordu.

