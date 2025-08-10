Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

10. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: M. Vukadinović

Nedelja

16.00 Kristal palas - Liverpul 2 (1,60)

20.30 Napredak - Partizan 2 (2,00)
21.00 Hajduk Split - Gorica 1X&0-3 (1,35)

Ukupna kvota: 4,32

Liverpul sa ozbiljnim ambicijama ulazi u novu sezonu, sjajno se pojačao preko leta i očekujemo da osvajanjem Komjuniti šilda protiv Palasa koji se nalazi u problemima započne kampanju.

Partizan prati sreća u Superligi Srbije, dva puta je slavio golom u samoj završnici meča, bolja je ekipa od Napretka i vredi probati dvojku na teškom terenu za igru u Kruševcu, kvota je odlična.

Hajduk tradicionalno igra tvrdo, ništa drugačije nije ni ove sezone i predlažemo kombinaciju koja je redovno prolazna na mečevima "bilih".

