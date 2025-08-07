SPEKTAKL U ATINI: Nakon eliminacije iz Lige šampiona cilj "srpskog Panatinaikosa" je plasman u Ligu Evope!

DERBI trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope odigraće Panatinaikos i Šahjtor, a prvi meč ovog zanimljivog dvomeča biće odigran večeras na "Olimpijskom stadionu" u Atini od 20.00.

FOTO: Profimedia

Panatinaikos je održao nukleus tima koji je bio drugi u grčkoj Superligi prošle sezone, doveo je nekoliko dobrih igrača i cilj tima pored borbe za titulu su i dobri nastupi u Evropi.

Ipak, nakon promenljivih nastupa na pripremama, sezona nije dobro započela za "zelene" koji su eliminasni iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Rendžersa.

Poraženi su na "Ajbroku" 0:2 i nisu uspeli da nadoknade taj zaostatak pred svojim navijačima, iako su poveli preko Filipa Đuričića, jednog od tri srpska fudbalera u timu uz Nemanju Maskmimovića i Filipa Mladenovića, u 54. minutu (1:1).

Vremena za tugovanje u redovima grčkog velikana nema, očekuje ih još jedan težak duel jer ih je žreb upario sa Šahtjorom iz Donjecka koji je imao razočaravajuću sezonu prošle godine, ali je osvajanjem Kupa Ukrajine zauzeo mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Da će ozbiljniji izgledati ove sezone ukrajinski gigant je pokazao na startu kvalifikacija, počistio je Bešiktaš dva puta (4:2, 2:0), a domaće prvenstvo je otvorio pobedom nad Epicentrom pogotkom Kaua Elijasa u 89. minutu (1:0).

Arda Turan je ozbiljno naštelovao goste, napadački su nastrojeni i možemo očekivati da napadnu Panatinaikos večeras u Atini.

Verujemo da ćemo gledati odličnu utakmicu, ovo su dve kvalitetne ekipe i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA