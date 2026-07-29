SLOVAN BRATISLAVA – IBERIJA 1999: Predlozi za klađenje, analiza, tipovi, saveti
U revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, šampion Slovačke Slovan iz Bratislave na svom stadionu „Tehelne pole“ dočekuje gruzijsku Iberiju 1999 (nekadašnji Saburtalo).
Nakon pobede od 2:0 na gostovanju u Tbilisiju, Slovan ima veliku kapitalnu prednost i sve je pripremljeno za njihov siguran prolaz u narednu rundu.
Slovan Bratislava se nalazi u sjajnoj formi sa četiri vezane pobede u svim takmičenjima. Napad Slovaka funkcioniše na visokom nivou (10 golova na poslednjih 5 mečeva), dok je defanziva izuzetno disciplinovana i primila je samo tri gola u toj seriji. U kvalifikacijama za Ligu šampiona još uvek nisu primili nijedan pogodak, što govori o njihovoj taktičkoj zrelosti.
S druge strane, Iberija 1999 igra promenljivo. Iako njihov napad uspeva da postiže golove (10 golova na poslednjih 5 mečeva), defanzivna linija deluje veoma porozno sa čak 9 primljenih golova u tom periodu. U kvalifikacijama za Ligu šampiona primili su 6 golova na 3 susreta, a da bi uopšte zapopretili Slovanu, moraće otvoreno da napadnu što će im stvoriti ogromne defanzivne probleme.
Jedini dosadašnji međusobni susret odigran je pre nedelju dana kada je Slovan rutinski slavio u Gruziji sa 2:0.
Apsolutna razlika u kvalitetu i formi je na strani Slovaka. Očekuje se da Slovan pred svojom publikom diktira tempo, ostvari novu pobedu i uz barem dva postignuta pogotka potvrdi plasman dalje.
Predlog za klađenje: 1&2+ (Kvota: 1.58)
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