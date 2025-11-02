Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

02. 11. 2025. u 10:20

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Predrag Mitić/Katarina Mihajlović

Nedelja

15.00 Fiorentina – Leće 1 (1,68)

17.00 Brine – Bran 2 (1,80)

20.45 Po – Troa 2 (2,37)

21.30 Porto – Braga 1 (1,55)

Ukupna kvota: 11,11

