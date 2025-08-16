Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

16. 08. 2025. u 08:30 >> 09:09

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Predrag Mitić/N.Skenderija

Subota

15.00 Vizela – Porto B 1 (1,62)

16.00 Bristol S. – Čarlton 1 (1,90)

20.15 Leh – Korona 1 (1,60)

21.30 Granada – Deportivo 1 (2,27)

Ukupna kvota: 11,18

