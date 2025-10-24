PREDRAG JOKANOVIĆ: Santa Klara uz velikane
* Bivši trener Nasionala, prognozira dve lige
PORTUGALIJA 1
Alverka - Žil Visente X2
SANTA KLARA – AVS 1
BENFIKA - AROUKA 1
Estrela – Rio Ave 1X
Estoril – Nasional 1X
Famalikao – Gimaraeš 1X
Tondela – Sporting X2
BRAGA – KASA PIA 1
MOREIRENSE – PORTO 2
PORTUGALIJA 2
Torense – Oliveirense 1
Vizela – Felžeiraš 1
Leirija – Leišoeš 1
Sporting B – Lusitanija 1X&2+
Fereira – Portimonense 1X
Akademiko V. – Šaveš 1X
Feirense – Benfika B 1X
Farense – Penafiel 1
U prvoj ligi Portugalije redovni su fiksevi Porto i Benfika, tu je i Braga, a na ostalim mečevima smatram da uglavnom neće biti mnogo golova. Ovoga puta možda bi moglo da se proba i sa jedinicom na Santa Klaru, tu je veća kvota.
Za ulazak u elitni rang iz druge lige ima više kandidata, pre svih tu su Vizela i Maritimo, a nikako nemojte otpisati Šaveš, Leiriju i Torense.
