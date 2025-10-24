Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Santa Klara uz velikane

Žarko Urošević

24. 10. 2025. u 07:50

* Bivši trener Nasionala, prognozira dve lige

Ilustracija

PORTUGALIJA 1

Alverka - Žil Visente X2

SANTA KLARA – AVS 1

BENFIKA - AROUKA 1

Estrela – Rio Ave 1X

Estoril – Nasional 1X

Famalikao – Gimaraeš 1X

Tondela – Sporting X2

BRAGA – KASA PIA 1

MOREIRENSE – PORTO 2

PORTUGALIJA 2

Torense – Oliveirense 1

Vizela – Felžeiraš 1

Leirija – Leišoeš 1

Sporting B – Lusitanija 1X&2+

Fereira – Portimonense 1X

Akademiko V. – Šaveš 1X

Feirense – Benfika B 1X

Farense – Penafiel 1

U prvoj ligi Portugalije redovni su fiksevi Porto i Benfika, tu je i Braga, a na ostalim mečevima smatram da uglavnom neće biti mnogo golova. Ovoga puta možda bi moglo da se proba i sa jedinicom na Santa Klaru, tu je veća kvota.

Za ulazak u elitni rang iz druge lige ima više kandidata, pre svih tu su Vizela i Maritimo, a nikako nemojte otpisati Šaveš, Leiriju i Torense.

