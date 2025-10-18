BOJAN ZAJIĆ: Tromso i Viking spustili gardove

* Tipuje Norvešku 1 i 2

FOTO: V. N.

NORVEŠKA 1

SARPSBORG – BODO 2&3+

Brine – Rozenborg GG

Bran – Haugesund 1&4+

TROMSO – VIKING GG&3+

Ham Kam – Valerenga 3+

KFUM – Kristijansund 1X

Molde – Sandefjord 1&3+

Stormsgodset – Fredrikštad 1X

NORVEŠKA 2

Skeid – Stabek 2

Egersund – Raufoš 3+

Hod – Asane X

Mjondalen – Alesund 2

MOS – KONGSVINGER 2

Od – Ranhajm 3+

SOGNDAL – START 3+

Bodo je drugi, ali od vodećeg Vikinga, pored boda zaostatka ima i meč manje na koji računa da ga prestigne. Gostovanjem Sarpsborgu za aktuelnog šampiona prioritet je da zadrži minimalno rastojanje za konkurentom. Kvota na goste nije velika i može slobodno da se pojača sa najmanje tri gola.

Goleadom svoj duel očekuje se da ukrase još Tromso i Viking, rivali koji u borbu najčešće ulaze spuštenih gardova.

Stromsgodset bi bodove opstanka morao da pojuri sa Frederikštadom, na svom terenu dugo nije imao kiks.