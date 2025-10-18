BOJAN ZAJIĆ: Tromso i Viking spustili gardove
* Tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
SARPSBORG – BODO 2&3+
Brine – Rozenborg GG
Bran – Haugesund 1&4+
TROMSO – VIKING GG&3+
Ham Kam – Valerenga 3+
KFUM – Kristijansund 1X
Molde – Sandefjord 1&3+
Stormsgodset – Fredrikštad 1X
NORVEŠKA 2
Skeid – Stabek 2
Egersund – Raufoš 3+
Hod – Asane X
Mjondalen – Alesund 2
MOS – KONGSVINGER 2
Od – Ranhajm 3+
SOGNDAL – START 3+
Bodo je drugi, ali od vodećeg Vikinga, pored boda zaostatka ima i meč manje na koji računa da ga prestigne. Gostovanjem Sarpsborgu za aktuelnog šampiona prioritet je da zadrži minimalno rastojanje za konkurentom. Kvota na goste nije velika i može slobodno da se pojača sa najmanje tri gola.
Goleadom svoj duel očekuje se da ukrase još Tromso i Viking, rivali koji u borbu najčešće ulaze spuštenih gardova.
Stromsgodset bi bodove opstanka morao da pojuri sa Frederikštadom, na svom terenu dugo nije imao kiks.
