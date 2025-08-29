DEJAN DAMJANOVIĆ: Suvon se časti kod „drugoligaša“
* Bivši napadač Seula (Južna Koreja)
MOJ TIP
subota,
DAEGU – SUVON 2
Jeju – Gvangžu 0-2
Ulsan – Jeonbuk 3+
nedelja,
Deđon – Gimčeon GG&3+
Gangvon – Pohang 4+
SEUL – ANjANG 1
Daegu je već drugoligaš, Suvon praktično može da se časti bodovima vrednim plej-ofa na ovom gostovnju.
Seul igra odlično kod kuće, nose ga verni navijači. Neće ni sada kiksnuti, jedinica protiv Anjanga je fiks.
