Tip Asova

DEJAN DAMJANOVIĆ: Suvon se časti kod „drugoligaša“

Žarko Urošević

29. 08. 2025. u 07:40

* Bivši napadač Seula (Južna Koreja)

ДЕЈАН ДАМЈАНОВИЋ: Сувон се части код „друголигаша“

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

DAEGU – SUVON 2

Jeju – Gvangžu 0-2

Ulsan – Jeonbuk 3+

nedelja, 

Deđon – Gimčeon GG&3+

Gangvon – Pohang 4+

SEUL – ANjANG 1

Daegu je već drugoligaš, Suvon praktično može da se časti bodovima vrednim plej-ofa na ovom gostovnju.

Seul igra odlično kod kuće, nose ga verni navijači. Neće ni sada kiksnuti, jedinica protiv Anjanga je fiks.

