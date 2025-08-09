Tip Asova

ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Zorja „čisti“ novajliju

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 07:45

* Bivši trener Minaja (Ukrajina)

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Зорја „чисти“ новајлију

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Krivbas – Metalist 0-2

ČERKASI – EPICENTAR 1

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

nedelja, 

Obolon – Oleksandrija 0-2

Žitomir – Kolos 0-2

Karpati – Šahtjor 2-3

ponedeljak, 

ZORJA – KUDRIVKA 1

Čerkasi terensku inicijativu sa Zorjom nije uspeo bodovima da kruniše. Ako iz prošlog kola ponovi bar deo igre i zalaganje, verujem da bi već sa Epicentrom sve propušteno moglo da mu se vrati.

Jedinicom bi označio još i meč u kome će moj bivši klub Zorja ugostiti Kudrivku. Gosti su ubedljivom pobedom nad Oleksandrijom izbili na čelo tabele. Zorja je znatno bolja i kvalitetnija, zadatak da novajliju „počisti“ i vrati u stavrnost, ne bi smeo da joj padne teško.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju