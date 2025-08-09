ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Zorja „čisti“ novajliju
* Bivši trener Minaja (Ukrajina)
MOJ TIP
subota,
Krivbas – Metalist 0-2
ČERKASI – EPICENTAR 1
nedelja,
Obolon – Oleksandrija 0-2
Žitomir – Kolos 0-2
Karpati – Šahtjor 2-3
ponedeljak,
ZORJA – KUDRIVKA 1
Čerkasi terensku inicijativu sa Zorjom nije uspeo bodovima da kruniše. Ako iz prošlog kola ponovi bar deo igre i zalaganje, verujem da bi već sa Epicentrom sve propušteno moglo da mu se vrati.
Jedinicom bi označio još i meč u kome će moj bivši klub Zorja ugostiti Kudrivku. Gosti su ubedljivom pobedom nad Oleksandrijom izbili na čelo tabele. Zorja je znatno bolja i kvalitetnija, zadatak da novajliju „počisti“ i vrati u stavrnost, ne bi smeo da joj padne teško.
