ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Zorja „čisti“ novajliju

* Bivši trener Minaja (Ukrajina)

MOJ TIP

subota,

Krivbas – Metalist 0-2

ČERKASI – EPICENTAR 1

nedelja,

Obolon – Oleksandrija 0-2

Žitomir – Kolos 0-2

Karpati – Šahtjor 2-3

ponedeljak,

ZORJA – KUDRIVKA 1

Čerkasi terensku inicijativu sa Zorjom nije uspeo bodovima da kruniše. Ako iz prošlog kola ponovi bar deo igre i zalaganje, verujem da bi već sa Epicentrom sve propušteno moglo da mu se vrati.

Jedinicom bi označio još i meč u kome će moj bivši klub Zorja ugostiti Kudrivku. Gosti su ubedljivom pobedom nad Oleksandrijom izbili na čelo tabele. Zorja je znatno bolja i kvalitetnija, zadatak da novajliju „počisti“ i vrati u stavrnost, ne bi smeo da joj padne teško.